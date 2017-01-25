Новокузнечане боятся ходить по проспекту Курако

В Новокузнецке до сосулек, которые угрожающе свисают с пятиэтажки на проспекте Курако, работникам управляющей компании «ВЕСТА», которой руководит Андрей Миньков, и дела нет. На первом этаже жилого дома сразу несколько магазинов, поэтому здесь всегда многолюдно. Такая халатность коммунальщиков чревата трагедией! Кусок льда может прилететь сверху в любой момент.

Марина Рожкова, жительница Новокузнецка: «Не то что возле подъездов страшно ходить, а просто даже на улицу в магазин там куда-то пошла. У нас здесь инцидент недавно был. У подруги во дворе в частном садике обвалился козырёк из-за того, что снег, наледь, не скидывают рабочие люди, ЖЭК не работает….

А в Прокопьевске зима буквально загоняет дворников на крыши! Приходится вручную разбивать большие комки и избавлять дома от опасных ледяных навесов. Коммунальщики устанавливают специальные знаки и натягивают сигнальные ленты.

Людмила Гончаренко, руководитель УК: «Субботники у нас не только по пятницам, у нас практически ежедневно…. В первую очередь убрали, где самые проходимые места, самые опасные места».

В Киселёвске особое внимание - дорогам в частном секторе и вывозу снега за пределы города на полигоны.

Владимир Скирта, заместитель главы Киселёвска: «Буран опять! Снежные заносы! Но сегодня дорожники работают. Сейчас находятся на дорогах, смотрят - деревня Александровка, Чумыш, то есть трассы, которые заметает. Нельзя останавливать маршрутные автобусы, наши жители должны передвигаться в любом направлении».

Почти круглосуточно работает и "Снежный дозор". Мы расширяем границы и принимает звонки со всей области. Корреспонденты выезжают в те территории, где к уборке снега наплевательское отношение. И наша акция уже получила оценку областных властей.

Анатолий Лазарев, заместитель губернатора: «Я бы хотел бы поблагодарить, в том числе, и вашу службу, которая принимает вот такие обращения. Мы их воспринимаем всё-таки как возможность оценить работу и понять, где необходимо скорректировать и усовершенствовать эту работу».

Мы будем и дальше рассказывать, где хорошо и плохо убирают снег. И завтра можем приехать уже к вам.