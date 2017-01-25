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Жителей Кузбасса страхуют от паводка

25 Янв. 2017, 12:01
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В Кузбассе продолжаются десятидневные учения в рамках подготовки к паводку. Напомню, они были объявлены губернатором. Главная задача -  отработать взаимодействие коммунальщиков и спасателей, а также максимально очистить города от снега. В этом году на противопаводковые мероприятия направлено порядка 10 миллионов рублей.  Специалисты мониторят ситуацию,   установлены системы оповещения. На сайте главного управления МЧС размещены памятки с алгоритмом действий при угрозе наводнения. В городах и районах представители администраций встречаются с населением и призывают страховать имущество. Например, в Мысках уже готовы оформлять документы льготникам.

 

Дмитрий Иванов глава города Мыски: «Сделан ряд дополнительных превентивным мер. В частности сейчас идет вывоз снега с дворовых территорий  и с территорий горда. У нас традиционно застраховано в год порядка 600 человек. В этом году мы постараемся застраховать больше. По возможности  средства в резервном фонде на эти мероприятия предусмотрены и будут выполнены. Граждане ,которые хотят застраховаться и соответствуют льготным категориям+ мы приглашаем обратиться в управления социальной защиты населения».


Тэги: Кузбасс, паводок. страхование
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