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В Таштагольского районе состоялся совет старейшин шорского народа

25 Янв. 2017, 13:44
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Совет старейшин шорского народа Кемеровской области обсудил важные вопросы. Одно из  предложений - сохранение кедра в местах традиционного проживания коренных народов. Сегодня остро стоит проблема с подготовкой национальных кадров и нехваткой абитуриентов по изучению шорского языка и литературы. Также на собрании говорили  о  концепции сохранения и изучения родного языка, оформлении социальной пенсии для коренного населения и многом другом.

Владимир Макута, глава Таштагольского района: «Мы все вопросы у, которые касаются улучшение качества жизни шорского народа- все поддерживаем. Мероприятия  которые наметили они обязательно будут поддержаны, и тол что нудно будет выйти на уровень области, на уровень федерации это совершено правильно - один район все вопросы не решит и здесь важно мнение коренных жителей».  

                           



Тэги: Кузбасс, шорцы, Владимир Макута
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