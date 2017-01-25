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В Кемерове «джентльмен» заставил девушку толкать машину

25 Янв. 2017, 14:33
348 просмотров

В Сети появилась любопытная видеозапись, где запечатлён поступок «настоящего мужчины». Автор видео сообщает, что сцена происходила в кузбасской столице. 

На записи видно, как мужчина предлагает своей даме толкнуть автомобиль, застрявший в снегу. Сам же представитель сильного пола в это время   садится за руль.  

Только в России девушки толкают машины!, - комментирует автор.

 Справиться с задачей девушка не смогла, как закончилась эта история – неизвестно.

 Больше интересных видео от «народных корреспондентов»

 в проекте «Мобильный репортёр» 


Тэги: Кемерово, водитель, джентельмен
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