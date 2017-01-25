В Кемерове «джентльмен» заставил девушку толкать машину
В Сети появилась любопытная видеозапись, где запечатлён поступок «настоящего мужчины». Автор видео сообщает, что сцена происходила в кузбасской столице.
На записи видно, как мужчина предлагает своей даме толкнуть автомобиль, застрявший в снегу. Сам же представитель сильного пола в это время садится за руль.
Только в России девушки толкают машины!, - комментирует автор.
Справиться с задачей девушка не смогла, как закончилась эта история – неизвестно.
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