В центре Кемерова убрали знаменитый ларёк

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В самом центре Кемерова демонтировали ларёк, стоявший там много лет. Фото кучки строительного мусора на месте привычного торгового павильона горожане стали выкладывать в соцсети. Ларёк находился рядом с домом по адресу Советский, 43 на прямо на тротуаре. Большинство комментариев горожан сводится к тому, что снос ларька лишь облегчит жизнь пешеходам. Торговый павильон и холодильник с напитками создавал на этом оживлённом участке сложности прохожим, в особенности зимой.

Фото: Живу в Кемерове



