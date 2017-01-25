Патриарх Кирилл снял сан с кузбасского священника

По решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла клирика Кемеровской епархии иерея Алексия Галеха лишили сана сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

Алексей Галех был эконом Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря Ленинска-Кузнецкого, в октябре 2007 года указом епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха его сняли с должности.

- Причиной такого решения стали многочисленные нарушения в хозяйственно-финансовой деятельности, которые выявила епархиальная комиссия, - сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

Фото: пресс-служба Кузбасской митрополии