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В Кузбассе продолжается борьба со снегом

25 Янв. 2017, 17:49
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Сегодня в городах и районах области прошли традиционные субботники. Сейчас всё внимание борьбе с сугробами. В Анжеро-Судженске с начала зимы вывезли с улиц более девяносто тысяч кубометров снега. Чтобы не тратить время на транспортировку снега, в городе организовали сразу семь отвалов, они находятся в разных районах. Ежедневно на уборку улиц, автобусных остановок и дворов частного сектора выходят более сорока единиц спецтехники. Город заключает договоры и со многими организациями. Ещё накануне эта сорокатонная машина перевозила уголь и песок, а сегодня снег. Только сообща можно противостоять снежной стихии.

 


Тэги: Кузбасс, Анжеро-Суджеснк, уборка снега
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