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Кузбассовцев ждёт повышение пенсии

25 Янв. 2017, 17:53
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С 1 февраля повысится размер страховых пенсий на 5,4 процента по уровню инфляции за прошлый год. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Она коснется более 31 миллиона неработающих пенсионеров. В общей сложности на повышение пенсий потратят около 230 миллиардов рублей. Медведев уже подписал два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе по старости и инвалидности. Средний размер пенсий в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%, - сообщила вице-премьер Ольга Голодец.


Тэги: Кузбасс, пенсия
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