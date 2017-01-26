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Кузбассовцев призывают поторопиться с оформлением жилья в собственность

26 Янв. 2017, 12:03
42 просмотра

1 марта этого года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Заместитель губернатора Денис Шамгунов обратился у кузбассовцам,  которые хотят бесплатно оформить свою недвижимость в собственность. 

Денис Шамгунов, заместитель губернатора: «Если вы до сих пор живете в своей квартире или частном доме по договору социального найма или ордера, то, если вы до 1 марта не подадите документы на бесплатную приватизацию жилья, то после 1 марта вы не сможете продать свое жильё, не сможете передать его по наследству, не сможете оформить его, как залоговое имущество для получения кредита. Если вы все-таки хотите оформить в собственность, то жилое жилое помещение, в котором вы проживаете, вам необходимо написать заявление, подготовить необходимый пакет документов. И обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом по месту жительства, либо в многофункциональный центр».

Добавим, можно обращаться в МФЦ  не только в будние дни, но и в субботу. Кроме того, работает бесплатный номер службы поддержки портала госуслуг: с городского телефона набирайте  -115, с мобильного - 555 115. Специалисты ответят на все интересующие вопросы. Торопитесь. Справки на приватизацию можно собрать в течение нескольких дней. Какие именно нужны документы мы расскажем завтра в 20.45.  


Тэги: Кузбасс, оформление жилья, приватизация
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