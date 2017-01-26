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Глава Кемерова рассказал о благоустройстве города в 2017 году

26 Янв. 2017, 14:06
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Областной центр собирается  участвовать в федеральном проекте «Формирование городской среды». В этом году для его реализации регионам направят свыше  20 миллиардов рублей. Отмечается, что деньги выделяют на условиях софинансирования региональных и муниципальных программ. 

На своей странице в социальной Сети кемеровский градоначальник Илья Середюк напомнил, что в прошлом году в городе перезапустили программу по ремонту дворов, в порядок привели  85.  

-  Попадание в федеральную программу позволит нам продолжить эту работу и эффективнее использовать средства городского бюджета. Позиция Минстроя России в том, чтобы одним из ключевых факторов реализации проекта было вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства, - пишет мэр. Он отмечает, что сейчас нужно составить заявки для участия, а именно подготовить эскизные проекты, документацию и сделать список  мест, которые необходимо благоустроить.

 


Тэги: Кемерово, Илья Середюк
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