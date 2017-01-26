Глава Кемерова рассказал о благоустройстве города в 2017 году

Областной центр собирается участвовать в федеральном проекте «Формирование городской среды». В этом году для его реализации регионам направят свыше 20 миллиардов рублей. Отмечается, что деньги выделяют на условиях софинансирования региональных и муниципальных программ.

На своей странице в социальной Сети кемеровский градоначальник Илья Середюк напомнил, что в прошлом году в городе перезапустили программу по ремонту дворов, в порядок привели 85.

- Попадание в федеральную программу позволит нам продолжить эту работу и эффективнее использовать средства городского бюджета. Позиция Минстроя России в том, чтобы одним из ключевых факторов реализации проекта было вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства, - пишет мэр. Он отмечает, что сейчас нужно составить заявки для участия, а именно подготовить эскизные проекты, документацию и сделать список мест, которые необходимо благоустроить.