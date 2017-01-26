Жителей Кузбасса ждёт 35-градусный мороз

Январь прощается с Кемеровской областью стужей: синоптики обещают в ближайшие дни существенное похолодание. В ночь на пятницу прогнозируется 25-30 мороза, а местами до …-35. Днём немного теплее:… -20…-25, в отдельных районах …-13…-18, осадков не ожидается. Ветер подует юго-восточный умеренный. В ночные часы …-18…-23, при прояснениях до …-33.

Днём в субботний осадков немного, а температура за окном …-13…-18, местами …-6…-11 с западным умеренным ветром. Ночью около -17 , а при прояснениях до 29 градусов мороза.

Усиление ветра стоит ждать в воскресенье, пойдёт небольшой снег. Днём …-5…-10, а местами –около 15. В ночь на понедельник уже до 20…-25, местами до около …-30.

- С понедельника к нам снова вернутся морозы. В начале недели дневные температуры будут в пределах 10-15, а ночные … -20…-25 и без осадков, - сообщили в Кемеровском Гидрометцентре.