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Волонтёры помогают кузбассовцам бороться со снегом

26 Янв. 2017, 16:25
34 просмотра

Сегодня ночью в Кузбасс снова пришли снегопады. В области работа по уборке сугробов идёт по всем фронтам. Так, например, волонтеры Крапивинского  района пришли на помощь одиноким пожилым жителям частного сектора. Снега выпало в районе, как и по всей области, значительно больше обычного. И пенсионерам очень трудно очищать свой двор самостоятельно. Благодаря слаженной работе добровольцев из местных школ несколько дворов были очищены от сугробов. Всего на территории района работают 80 волонтеров. За январь подобную помощь получили уже более  ста пенсионеров.


Тэги: Кузбасс, Крапивинский район
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