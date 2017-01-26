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В Прокопьевске прошла ярмарка вакансий

26 Янв. 2017, 16:44
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В Прокопьевске прошла многопрофильная ярмарка вакансий. Предприятия угольной отрасли, торговли, образования, культуры и здравоохранения предложили прокопчанам более трёхсот рабочих мест. Специалисты центра занятости населения и руководители города провели консультации по трудоустройству.

 

Работа в городе есть: 360 прокопчан работодатели готовы трудоустроить прямо сейчас. Необходимы специалисты разных профессий. Требуются юрисконсульты, врачи, педагоги, водители. Кроме того, работу предлагают и в соседних городах и районах.

Список дополняют более трёх тысяч вакансий в Новокузнецке, Белове, Киселёвске, а также в Прокопьевском и Беловском районах. В участии в таких ярмарках работодатели заинтересованы не меньше соискателей, ведь такая форма работы уже доказала свою эффективность.

Андрей Мамаев, глава Прокопьевска: «Мы смотрели срез по прошлому году по посещению ярмарок. Каждый четвёртый посетивший ярмарку был трудоустроен. Я считаю, это очень хороший результат. Пока вот есть безработные, мы будем проводить эти совместные ярмарки вакансий совместно со службой занятости».

Любовь Рытикова, директор центра занятости населения Прокопьевска: «На сегодняшний день мы предлагаем временные общественные работы.  У нас действует программа «Переезд-переселение», то есть мы предлагаем вакансии с предоставлением жилья, варианты переобучения». 

Специалисты бизнес-центра и руководители города готовы пойти навстречу и тем, кто не боится взять на себя ответственность и открыть собственное дело.

АНАСТАСИЯ УЛАНОВА, АНДРЕЙ МАКСИМОВ, ВСЕТИ-КУЗБАСС, ПРОКОПЬЕВСК


Анастасия Уланова, Андрей Максимов «Вести-Кузбасс», Прокопьевск

Тэги: работа в Кузбассе, Прокопьевск
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