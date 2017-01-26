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Крупное наступление на снег в Юрге

26 Янв. 2017, 18:40
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В Юрге борьба со снегом стала задачей тактико-специальных учений. Отрабатывается взаимодействие подразделений МЧС и городских служб. В очистке улиц  задействована 31 спецтехника. Кроме того, в уборке снежной массы активно участвуют и управляющие компании. Они очищают от снега дворы, проезды, пешеходные переходы, остановочные павильоны. Не остаются в стороне и работники администрации, бюджетной сферы, промышленных, транспортных и торговых предприятий. Общими усилиями за четыре дня вывезено около 11 тысяч кубометров снега.


Тэги: Юрга, борьба со снегом
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