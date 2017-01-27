В Кузбассе заканчивается бесплатная приватизация жилья

54 просмотра

Сегодня специалисты комитетов по жилищным вопросам приглашают оформить свою недвижимость в собственность. Нужно торопиться! Напомню, 1 марта заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Можно обратиться в администрации городов и районов или в МФЦ. Какие необходимы документы? Берите ручку и записывайте!

Надежда Ильина председатель комитета по жилищным вопросам: «Кто-то не желает участвовать в приватизации, необходимо предоставить нотариальный отказ. Необходимо предоставить справки с места жительства и поквартирные карточки. И, документы, подтверждающие, где гражданин был зарегестрирован с 92-го года. Это необходимо для того, чтобы подтвердить однократность приватизации».





