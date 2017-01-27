В Кузбассе вспоминают блокадный Ленинград

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Сегодня в России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона длилась 900 дней. Погибло около миллиона жителей, более 600 тысяч из них – от голода. Сейчас в Кузбассе проживают 32 ветерана, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и 264 жителя блокадного Ленинграда. Сегодня в городах и районах проходят концерты, встречи с фронтовиками. Маломобильных участников тех событий соцработники и члены советов ветеранов поздравят на дому.



