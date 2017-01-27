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У главы Таштагольсокго района селяне попросили быков

27 Янв. 2017, 13:50
38 просмотров

Метели не помеха для объезда отдаленных поселков. Глава Таштагольского района вместе с сотрудниками администрации побывал в таежной Суете и Усть-Анзасе.  Несколько дней  трактор пробивал дорогу в деревни, чтобы  сюда можно было доехать, а  жители смогли выехать в город. Одиноким пенсионерам привезли продуктовые наборы. На собраниях об судили насущные проблемы. Селяне попросили помочь с приобретением быков для увеличения поголовья крупного рогатого скота. Сегодня развитие личного подсобного хозяйства это не только свежие продукты, но и ещё один способ стабильного заработка, помимо традиционных в Горной Шории сборов дикоросов.


Тэги: Кузбасс, Таштагольский
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