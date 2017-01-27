В домах кузбассовцев ставят противопожарные датчики

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В Осинниках, чтобы защитить жителей от огня, организовали акцию "Безопасный дом". В квартирах одиноких ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей устанавливают по 2 автономных датчика пожарных извещателей. Они среагируют даже на самое незначительное задымление и начнут издавать звуки, предупреждая хозяев о возгорании. Город закупил приборы нового поколения. Они сами будут передавать информацию на пульт пожарной охраны. Накануне датчики получили 64 семьи.



