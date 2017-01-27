В Кузбассе проверяют водителей с детьми

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Сегодня стартовал Всекузбасский рейд по обеспечению безопасности дорожного движения. Главная цель спецоперации – не допустить дорожных происшествий с участием юных пассажиров и пешеходов, а также пресечь нарушения правил водителями. В спецоперации в городах и районах области сегодня будет задействован практически весь личный состав подразделений Госавтоинспекции, а также сотрудники других служб полиции. В этот день экипажи ГИБДД будут работать на опасных участках, а также в местах массового передвижения детей и подростов. Особое внимание перевозке детей-пассажиров.



