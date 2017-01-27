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Бороться со снегом одиноким кузбассовцам помогают волонтёры

27 Янв. 2017, 16:55
31 просмотр

Волонтёры из посёлка Промышленная лопаты в руки берут ежедневно. За каждым отрядом закреплены дворы одиноких и пожилых людей, которым сложно самим справиться с таким количеством снега. Недавно школьники-активисты чистили двор от снега по улице Комарова у одинокой бабушки. Дочь работает в другом городе и не всегда может помочь матери. Тем более, метели никого не ждут. Не оставили волонтёры без внимания и общественные места. Накануне они очистили от снега памятник, возведенный в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.


Тэги: Кузбасс, снег, волонтёры
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