Бороться со снегом одиноким кузбассовцам помогают волонтёры

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Волонтёры из посёлка Промышленная лопаты в руки берут ежедневно. За каждым отрядом закреплены дворы одиноких и пожилых людей, которым сложно самим справиться с таким количеством снега. Недавно школьники-активисты чистили двор от снега по улице Комарова у одинокой бабушки. Дочь работает в другом городе и не всегда может помочь матери. Тем более, метели никого не ждут. Не оставили волонтёры без внимания и общественные места. Накануне они очистили от снега памятник, возведенный в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.



