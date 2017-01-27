В Кемерове возложили цветы в память о днях блокады Ленинграда

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Сегодня в России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона длилась 900 дней. Погибло около миллиона человек, свыше 600 тысяч из них умерли от голода. Сейчас в Кемеровской области живёт 32 ветерана, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и 264 жителя блокадного Ленинграда. В пятницу, 27 января в городах и районах проходят концерты, встречи с фронтовиками. В Кемерове несколько часов назад состоялось возложение цветов в память об участниках тех событий.



