В Кемерове привели в порядок остановки

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В Кузбассе прошли традиционные субботники. Главное внимание – остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Их активно очищали от наката и наледи. Причем, в Кемерове фронт работ больше, чем в других городах. Наш областной центр – абсолютный лидер по количеству остановок. На каждые 10 километров городских улиц здесь приходится более трех мест для посадки и высадки пассажиров – больше нет ни в одном крупном городе России. Неудивительно, что каждый день в Кемерове на борьбу с гололедом тратится до 500 тонн специальной смеси. Ежесуточно в порядок приводится не менее ста остановок.



