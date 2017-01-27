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В Кемерове привели в порядок остановки

27 Янв. 2017, 17:43
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В Кузбассе прошли традиционные субботники. Главное внимание – остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Их активно очищали от наката и наледи. Причем, в Кемерове фронт работ больше, чем в других городах. Наш областной центр – абсолютный лидер по количеству остановок. На каждые 10 километров городских улиц здесь приходится более трех мест для посадки и высадки пассажиров – больше нет ни в одном крупном городе России. Неудивительно, что каждый день в Кемерове на борьбу с гололедом тратится до 500 тонн специальной смеси. Ежесуточно в порядок приводится не менее ста остановок.


Тэги: Кемерово, остановки, ЖКХ
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