В Кузбассе пара отметила 60-летие брака

14 просмотров

Семье Калугиных из Междуреченска удалось сохранить свою любовь и верность даже спустя многие годы. Сегодня эта пара отметила 60 лет совместной семейной жизни. Супруги много лет посвятили преподаванию и имеют огромный педагогический стаж. Являются ветеранами труда. Вся их жизнь была связана с учениками и школой. Поэтому их пришли поздравить не только родные и близкие. Но также бывшие ученики и коллеги. Кстати, история их любви началась со школьной скамьи. К бриллиантовой свадьбе супруги получили подарки от губернатора и главы. Ещё один подарок они сделали себе сами, признались друг другу в любви. Через 5 лет их ждет железная свадьба. Супруги рассчитывают, что отметят в междуреченском ЗАГСе и 70 лет совместной жизни. И глядя на эту пару сомневаться не приходится.



