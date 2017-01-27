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В Кузбассе пара отметила 60-летие брака

27 Янв. 2017, 18:04
14 просмотров

Семье Калугиных из Междуреченска удалось сохранить  свою любовь и верность даже спустя многие годы. Сегодня  эта пара отметила 60 лет совместной семейной жизни. Супруги много лет посвятили преподаванию и имеют огромный педагогический стаж. Являются ветеранами труда. Вся их жизнь была связана с учениками и школой. Поэтому их пришли поздравить не только родные и близкие. Но также бывшие ученики и коллеги. Кстати, история их любви началась со школьной скамьи. К бриллиантовой свадьбе супруги получили подарки от губернатора и главы. Ещё один подарок они сделали себе сами, признались друг другу в любви. Через 5 лет их ждет железная свадьба. Супруги рассчитывают, что отметят в междуреченском ЗАГСе и 70 лет совместной жизни. И глядя на эту пару сомневаться не приходится. 


Тэги: Белово, свадьба, 60 лет вместе
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