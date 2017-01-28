Кемеровчане жалуются на рекламу на стёклах общественного транспорта

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Окна городского общественного транспорта, заклеенные рекламой, вызывают недовольство у жителей кузбасской столицы. Жалобы поступили в Telegram мэрии Кемерова.

- Мало того, что окна залеплены грязью, еще и рекламой обзор закрыли. Кому то деньги в карман, а мы едем в закупоренных консервных банках. Вчера ехал - в салоне темно, остановки не объявляют, за что деньги плачу? Где комфорт?, - пишет горожанин (прим.ред.-авторский стиль охранён).

В обсуждении другие кемеровчане соглашаются с автором послания и просят разобраться в ситуации.

Фото: images.google



