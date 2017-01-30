Часть кемеровчан лишили холодной воды

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В понедельник, 30 января часть жителей областной столицы остались без холодной воды. Ограничения связаны с тем, что проводятся ремонтные работы, сообщили в Кемеровской службе спасения.

Холодной воды до 20 часов не будет по адресу 2-й Тульский переулок, дома с номерами 3, 5, 5А, 7, 8. Отключения также на улице Тульская, 38-64. Придётся "посидеть" без воды тем, кто живёт в переулке Шоссейный, на улицах Доходная; Трудовая; Коперная, 1-33. Каннская 65-73, переулок Плановый, Связная, 1-14, Нахимова, 99-117 и 72-84.



