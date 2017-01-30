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В Кемерове на Томи проходят учения водолазов

30 Янв. 2017, 14:01
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У водолазов из областного центра начались учения. Несколько часов спасатели отрабатывали действия при погружении на глубину, оказание помощи тем, кто провалился под лёд. Кроме того, это самая эффективная проверка оборудования. Сегодня в кемеровском отряде  18 водолазов. В его распоряжении спецавтомобиль, дыхательные аппараты, гидрокостюмы и даже водолазная станция.

 

Владимир Якимов, старший смены Кемеровской службы спасения: «В данный момент мы продолжаем тренировки водолазные на реке Томь. Проводятся они для того, чтобы оказать помощь пострадавшим. К ним относятся люди, которые ездят на снегоходах и рыбаки. Тут много промоин».

 

 

 


Тэги: Кемерово, служба спасения, водолазы
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