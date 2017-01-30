В Кемерове рядом с торговыми центрами обворовывали машины

В столице Кузбасса с поличным задержали преступников. Они похищали из салонов автомобилей ценные вещи. Владельцы оставляли машины возле крупных торговых центров. Когда хозяева машин уходили за покупками, оставив в салоне сумки или телефоны, мужчины с помощью код-грабера отключали сигнализацию и забирали вещи. Это ограбление стало последним. За преступниками долгое время следили полицейские. И вот задержание.

Владимир Сергеев, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области: «Возбуждено уголовное дело. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кемеровской области».



