Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
30 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове рядом с торговыми центрами обворовывали машины

30 Янв. 2017, 14:07

В столице Кузбасса с поличным задержали преступников. Они похищали из салонов автомобилей ценные вещи. Владельцы оставляли машины возле крупных торговых центров. Когда хозяева машин уходили за покупками, оставив в салоне сумки или телефоны, мужчины с помощью код-грабера отключали сигнализацию и забирали вещи. Это ограбление стало последним.  За преступниками долгое время следили полицейские. И вот задержание.

 

Владимир Сергеев, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области: «Возбуждено уголовное дело. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кемеровской области».

 

 


Тэги: воровоство, Кемерово
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица