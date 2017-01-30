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Глава Кемеровского района выслушал советы школьников

30 Янв. 2017, 14:13
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Глава Кемеровского района встретился со школьниками. Активисты рассказали о своих идеях.


«Возражаешь - предлагай, предлагаешь - делай. Берись за дело смело!» Такая позиция школьников, полностью совпадает с политикой, которую проводят в Кемеровском районе. Не можешь сделать, не обещай! Именно поэтому в прошлом году на первой встрече со школьными активистами, Глеб Орлов дал слово сделать такие собрания постоянными и не для галочки. 

Глеб Орлов, глава Кемеровского района: «Я хочу позадавать вопросы, которые меня интересуют как главу. Они могут дать новый виток, новую идею, конечно если мы решим с нашими ребятами что это интересно, конечно, это имеет место на внедрение». 

Волонтерские, экологические акции, социально-значимые проекты - ребята активно участвую в жизни своих поселений. И сегодня  не побоялись высказать свое мнение, идеи и предложения на разные темы: школьная форма, профильное обучение, учителя и родители должны или нет сдавать ОГЭ и ЕГЭ?  А еще ребята предложили в Год экологии высадить свою аллею «Молодежь42».             

Сабина Мамедова,  школьница: «Мы бы очень хотели , чтобы наши встречи были чаще,  нашей организации, поэтому может быть организовать  смену в палаточном лагере, чтобы мы могли  больше контактировать друг с другом больше общаться».  

Самые дельные предложения и мнения  ребят обязательно будут учтены. За отличную, общественную работу и награды- школьные лидеры получили благодарности. 


Надежда Силина, Илья Лебедев «Вести-Кузбасс»

Тэги: Кемеровский район, школьники
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