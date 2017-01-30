Глава Кемеровского района выслушал советы школьников

Глава Кемеровского района встретился со школьниками. Активисты рассказали о своих идеях.



«Возражаешь - предлагай, предлагаешь - делай. Берись за дело смело!» Такая позиция школьников, полностью совпадает с политикой, которую проводят в Кемеровском районе. Не можешь сделать, не обещай! Именно поэтому в прошлом году на первой встрече со школьными активистами, Глеб Орлов дал слово сделать такие собрания постоянными и не для галочки.

Глеб Орлов, глава Кемеровского района: «Я хочу позадавать вопросы, которые меня интересуют как главу. Они могут дать новый виток, новую идею, конечно если мы решим с нашими ребятами что это интересно, конечно, это имеет место на внедрение».

Волонтерские, экологические акции, социально-значимые проекты - ребята активно участвую в жизни своих поселений. И сегодня не побоялись высказать свое мнение, идеи и предложения на разные темы: школьная форма, профильное обучение, учителя и родители должны или нет сдавать ОГЭ и ЕГЭ? А еще ребята предложили в Год экологии высадить свою аллею «Молодежь42».

Сабина Мамедова, школьница: «Мы бы очень хотели , чтобы наши встречи были чаще, нашей организации, поэтому может быть организовать смену в палаточном лагере, чтобы мы могли больше контактировать друг с другом больше общаться».

Самые дельные предложения и мнения ребят обязательно будут учтены. За отличную, общественную работу и награды- школьные лидеры получили благодарности.