В Кемерове прошёл концерт памяти Валерия Халилова, погибшего при крушении самолёта под Сочи

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В столице Кузбасса состоялся концерт, посвященный памяти Валерия Халилова и участников академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, которые погибли во время крушения самолёта под Сочи. Главному военному дирижеру России, генерал-лейтенанту сегодня исполнилось бы 65 лет. Халилова с Кузбассом связывала давняя дружба. Он много раз приезжал к нам. Именно с его лёгкой руки в Кузбассе был образован новый творческий коллектив – губернаторский духовой оркестр. В марте прошлого года народный артист России, композитор, лично управлял созданным коллективом.



