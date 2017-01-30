Синоптики Кузбасса дали прогноз на первые дни февраля

В первые дни последнего месяца зимы в Кузбассе будет морозно, особенно сильно столбик термометра опустится к выходным, сообщили специалисты Кемеровского Гидрометцентра. Синоптики отметили, что весь февраль будет ниже нормы на 3 градуса.

В ночь на 31 января ...-18...-23, а при прояснении до ...-28. Днём небольшой снег, гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 13 метров в секунду. В дневные часы ...-10...-15, в ночь на среду около 15-20 мороза.

В среду сильных осадков не обещают, подует юго-восточный умеренный ветер. Температура днём ...-5...-10, а местами до 15 мороза. В ночь на четверг ...-10...-15, при прояснениях до ...-23.

В четверг ...-5...-10, ветер южный и небольшой снег. Ночью...-12...-17, местами до...-22.

- С пятницы начнется постепенная перестройка погоды. При прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер и местами наблюдаться небольшой снег. Днем температура будет в пределах ...-10...-15, местами ..-5...-10, ночью ...-17...-22.

В субботу ...-17...-22, прогнозируется усиление ветра 12-17 метров в секунду, метель. В ночь на воскресенье 20-25 градусов, местами до ...-30. Днём погода существенно не изменится: будет морозный день со снегом и усилением западного ветра.