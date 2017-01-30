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Кемеровчан удивил порядочный таксист

30 Янв. 2017, 15:51
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Житель областной столицы по имени Юрий рассказал 30 января о случае с кемеровским таксистом, который его приятно удивил.  

- Был очень сильно удивлен, фото машины таксиста по имени Константин, сейчас он гнался за мной с Базовой до Кузнецкого, оказалось он не правильно сдал мне на выходных сдачу, ехал за мной чтоб отдать 400 рублей. В мире остались порядочные люди. Спасибо ему. Настроение на высшем, - пишет молодой человек (прим.ред- авторский стиль сохранён). 

В комментариях пользователи одобрили поступок таксиста и пожелали ему много заказов.

Фото: Регион42


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Тэги: Кемерово, соцсети, такси
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