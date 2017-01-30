Кемеровчан удивил порядочный таксист

215 просмотров

Житель областной столицы по имени Юрий рассказал 30 января о случае с кемеровским таксистом, который его приятно удивил.



- Был очень сильно удивлен, фото машины таксиста по имени Константин, сейчас он гнался за мной с Базовой до Кузнецкого, оказалось он не правильно сдал мне на выходных сдачу, ехал за мной чтоб отдать 400 рублей. В мире остались порядочные люди. Спасибо ему. Настроение на высшем, - пишет молодой человек (прим.ред- авторский стиль сохранён).



В комментариях пользователи одобрили поступок таксиста и пожелали ему много заказов.



Фото: Регион42





Читайте также: В морозы кемеровские таксисты резко взвинтили цены



