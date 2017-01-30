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Глава Кемерова рассказал о ремонте городских дорог

30 Янв. 2017, 16:02
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В феврале в Кемерове начинается подготовка программ по ремонту дорог. Областная столица участвует в федеральной программе  «Безопасные и качественные дороги». На реконструкцию полотна в этом году  из федеральной казны направят 625 миллионов  рублей. 

Главные направления программы – установка камер фиксации нарушений, монтаж новых светофоров, ремонт дорог.   Кстати, уже начали готовиться к участию  в программе «Городская среда», в которую входит благоустройство: парки, скверы, дворы.   

-  Мы должны поддерживать бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города, продолжать вывозить снег с учётом будущего паводка – заявил мэр Илья Середюк на аппаратном совещании служб города. Градоначальник поручил скорректировать планы по подготовке к паводку, отметив, что из Кемерова   увезли   более 1 млн 400 тысяч тонн снега. Это в два раза больше прошлогодних показателей.

Фото: администрация Кемерова


Тэги: Кемерово, Илья Середюк, ремонт дорог
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