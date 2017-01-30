Глава Кемерова рассказал о ремонте городских дорог

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В феврале в Кемерове начинается подготовка программ по ремонту дорог. Областная столица участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На реконструкцию полотна в этом году из федеральной казны направят 625 миллионов рублей.

Главные направления программы – установка камер фиксации нарушений, монтаж новых светофоров, ремонт дорог. Кстати, уже начали готовиться к участию в программе «Городская среда», в которую входит благоустройство: парки, скверы, дворы. - Мы должны поддерживать бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города, продолжать вывозить снег с учётом будущего паводка – заявил мэр Илья Середюк на аппаратном совещании служб города. Градоначальник поручил скорректировать планы по подготовке к паводку, отметив, что из Кемерова увезли более 1 млн 400 тысяч тонн снега. Это в два раза больше прошлогодних показателей. Фото: администрация Кемерова







