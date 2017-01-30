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В Берёзовском снег убирает техника с разрезов

30 Янв. 2017, 17:44
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Сегодня бойцы снежного десанта работают в восьми районах Кузбасса. Около ста пятидесяти студентов помогают местным жителям бороться со снегом. Объектов много: дворы ветеранов, памятник, школы, больницы и детские сады.

 

То, что эти студенческие бригады справятся с поставленными задачами сомневаться не приходиться. В Кузбассе накоплен богатый опыт волонтёрского движения, особенно в деле уборки снега. Так, например, в посёлке Промышленная активная молодёжь берёт лопаты в руки ежедневно. За каждым отрядом закреплены дворы одиноких и пожилых людей, которым сложно самим справиться с сугробами. А накануне там очистили от снега памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной.

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду, а в Кузбассе ещё на то, как большегрузная техника мощными порциями убирает сугробы с улиц. Ведь таких сильных снегопадов в регионе не было около 40 лет. Так в Берёзовском снежной атаке противостоит техника, которая обычно работает на разрезах. Угольные компании решили помочь сотрудникам коммунальной службы и направили сразу несколько машин.

Дмитрий Титов, глава города Берёзовский: «Задача данной комплексной бригады – это как раз полностью освободить от снега проспект Ленина, здесь привлечены большегрузные автомобили, карьерная техника, погрузчик пятикубовый, которого в  нашем городе не  имеется. Высокопроизводительная техника, и работает  она в круглосуточном режиме». 

Работа большегрузной техники – одно из условий социально-экономических соглашений с предприятиями города.  Подобная практика в Берёзовском реализуется уже второй год подряд. Ведь только сообща можно справиться со снежной стихией.



Андрей Данилов, Марина Грушина, «Вести-Кузбасс»

Тэги: Кузбасс, Берёзовский, уборка снега
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