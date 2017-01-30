В Кемерове проверили, как такси перевозят детей

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Сотрудники ГИБДД пошли на эксперимент. Решили проверить, как соблюдают правила перевозки детей таксисты. На один из кемеровских адресов вызвали машину. Позвонили сразу в три фирмы, но только в двух операторы уточнили, есть ли среди пассажиров ребенок.

Напомню, за отсутствие кресла грозит штраф: 3 тысяч рублей. Полицейские настоятельно советуют родителям ни при каких условиях не садить ребенка в салон автомобиля, где нет удерживающего устройства. Стараясь выиграть время, вы рискуете жизнью своего сына или дочки.



