Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
31 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Кемеровчан призывают поделиться с бездомными одеждой

31 Янв. 2017, 11:19
26 просмотров

В соцсети появился пост кемеровчанина Евгения Огородникова, призывающий помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. 

-Есть в городе несколько мужчин без определенного места жительства. Сейчас им нужна одежда. Размер - в среднем, на рост 170 см, обувь 41-45 размера. Если у кого есть б/ушные кофты, штаны, подштаники, куртки, рубашки, шапки и прочее, прошу вас - отвезите это все по адресу пр. Ленина, 143 - 50. Телефон для связи +7 (950) 571-03-26, Александр. Или свяжитесь со мной +7 (908) 959-56-67. Ещ нужны постельные пренадлежности и матрасы, - пишет кемеровчанин.

Также он про комментировал, что первую партию одежды уже отвезли тем, кому она нужна. Евгений сообщил, что бездомные люди очень нуждаются в работе.

- Если кому надо помочь с переездом или уборкой снега или прочими несложными, но трудозатратными операциями, позвоните Александру +7 (950) 571-03-26. Им нужна работа, чтобы получить деньги, чтобы оплатить жильё и купить еду, - рассказывает горожанин. 


Тэги: Кемерово, бездомные, помощь
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица