Кемеровчан призывают поделиться с бездомными одеждой

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В соцсети появился пост кемеровчанина Евгения Огородникова, призывающий помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

-Есть в городе несколько мужчин без определенного места жительства. Сейчас им нужна одежда. Размер - в среднем, на рост 170 см, обувь 41-45 размера. Если у кого есть б/ушные кофты, штаны, подштаники, куртки, рубашки, шапки и прочее, прошу вас - отвезите это все по адресу пр. Ленина, 143 - 50. Телефон для связи +7 (950) 571-03-26, Александр. Или свяжитесь со мной +7 (908) 959-56-67. Ещ нужны постельные пренадлежности и матрасы, - пишет кемеровчанин.

Также он про комментировал, что первую партию одежды уже отвезли тем, кому она нужна. Евгений сообщил, что бездомные люди очень нуждаются в работе.

- Если кому надо помочь с переездом или уборкой снега или прочими несложными, но трудозатратными операциями, позвоните Александру +7 (950) 571-03-26. Им нужна работа, чтобы получить деньги, чтобы оплатить жильё и купить еду, - рассказывает горожанин.



