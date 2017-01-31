В Новокузнецке набирают помощников для поисков пропавшей девочки

Одной из главных тем остаются поиски 12-летней Виктории Реймер, пропавшей в Новокузнецке 26 января. Девочку ищут лучшие криминалисты, полиция, сотрудники МЧС и волонтёры. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали сообщение, где говорится, что нужны люди, для расклейки ориентировок. Сменный экипаж «Лизы Алерт» 31 января с 12:00 дежурит в здании школы №12 (Пионерский, 15).

- Оттуда будут формироваться группы на оклейку районов. Желающие оказать содействие могут приходить туда. Одевайтесь теплее, приносите с собой термосы с чаем, а также скотч для расклейки ориентировок. Для работы в тёмное время суток – фонари, - говорится в сообщении.





Старший на месте - Андрей 89069771992

Инфорги поиска: Светлана 89609090447 ,

Александр 89609091410 ,

Ирина 89237296138

Желающим помочь в поисках Вики стоит быть внимательнее: к поискам девочки подключились самозванцы. В Сети появляются посты, где предлагают за деньги купить видео, проливающее свет на ЧП. Добавим, в Следкоме по региону уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».