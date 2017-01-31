В Кузбассе на уборку снега направили студентов

Сегодня сразу в восьми районах области работает снежный десант. Около ста пятидесяти студентов помогают местным жителям бороться со снегом, в этом году его особенно много. Фронт работы большой: нужно привести в порядок дворы ветеранов и одиноких пенсионеров, памятники, а также социально – значимые объекты. Рассказывает – Полина Микельсон.

Их провожали на губернаторском приёме. И хотя брать в руки лопаты для студентов Кузбасса - дело привычное. В этом году миссия особая! Без помощи стройотрядов с последствиями стихии просто не справиться!

Прокопьевский район

Студенты Кузбасса разъехались по городам и селам. Эти ребята на 10 дней прописались в Прокопьевском районе.

Сегей Киселёв, студент Олимпийского резерва: «Что хоккей, что лопатой кидать. Движения одинаковые…время даром совсем не пройдет. Это будет очень полезно. Тем более – свежий воздух.

Как четко отлаженный агрегат общей мощностью 20 студенческих сил, снежный десант освобождает от сугробов сквер и пешеходные дорожки. Местные волонтеры помогают.

Галина Ахметзянова, сотрудник администрации Прокопьевского района: «Для нас очень важно, что приехали представители разных вузов. В процессе совместной работы по уборке снега, студенты очень многое могут рассказать о своих учебных заведениях нашим выпускникам – старшеклассникам. Снежный десант будет взаимодействовать не только со школьниками ПР, работа будет организована так, что снег будет убираться и сразу вывозиться».

Таштагольский район

Таштагольский район. Белое золото Шории, за которое так любят Шерегеш туристы со всего мира, на улицах и дорогах радости доставляет мало. Снежный десант гарантирует - сделают генеральную уборку курортного района

Елена Пушкарёва, учитель: «Мы их встретили, накормили вкусным обедом. Они увидели горы нашего снега и сразу включились в работу…очень важно, чтобы пешеходный переход был очищен, чтобы ребенок перешел и не оставался на проезжей части. Ребята сами заметили. Завалы у нас большие».

После ударного трудового дня на свежем воздухе у «Снежного десанта» - вторая смена, культурно развлекательная. Ребята проводят мастер-классы, обучающие лекции, устраивают спортивные соревнования и концерты. А утром снова на работу.