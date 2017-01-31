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Волонтёры Новокузнецка приостановили поиски 12-летней девочки

31 Янв. 2017, 12:45
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Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сделали паузу в поисках Вики Реймер, пропавшей в Новокузнецке 26 января.  Поиски остановлены, сейчас проверяется новая информация. Есть сообщения, что органам МВД стало известно, где находится ребёнок. 

Мы сделали соответствующий запрос, на который ожидаем ответ. Дополнительная информация будет позже, — цитирует «Газета Кемерова» руководителя отряда «Лиза Алерт» Егора Кузьмина. Проверка сведений может продолжится до позднего времени, отмечает издание. В Следкоме от комментариев пока воздерживаются. 


Тэги: Новокузнецк, Вика Реймер, поиски ребёнка
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