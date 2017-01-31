В Кемерове запрещают парковку возле McDonald's

Как сообщают в ЦОДД, когда в центре города на Советском, 28 «А» появился ресторан McDonalds, то вдоль проезжей части появилась стихийная парковка. Она серьёзно мешала остановке общественного транспорта.

Проанализировав ситуацию, специалисты приняли решение запретить стоянку на этом участке, с 27 января здесь уже стоят знаки, информирующие, что нельзя оставлять автомобили.

- При согласовании плана застройки ресторана, а также бизнес-центра на проспеке Советский, 32 возможность парковки транспортных средств со стороны проезжей части не предусматривалась. Стоянка транспортных средств для посетителей ресторана быстрого питания, а также всех организаций, находящихся в здании бизнес-центра «Доминант», расположена во дворе зданий и на подземном этаже бизнес-центра, - добавили в организации.