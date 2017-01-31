Специалисты рассказали о состоянии совы, спасённой кузбасскими журналистами

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Бородатая неясыть, это сбитая машиной сова, которую 16-го января наша съёмочная группа отвезла на лечение в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ, понемногу приходит в себя. Так как птица была очень слабая, орнитологи не рискнули давать ей наркоз. Кости, насколько было возможно, совместили, зафиксировали повязкой. Сейчас крыло срастается. Лечат и последствия черепно-мозговой травмы. Но в дикой природе неясыть уже не выживет. Придётся оставить её в центре.



