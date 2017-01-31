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Специалисты рассказали о состоянии совы, спасённой кузбасскими журналистами

31 Янв. 2017, 17:04
24 просмотра

Бородатая неясыть, это  сбитая машиной сова,  которую 16-го января наша  съёмочная  группа отвезла на лечение в центр помощи диким и  экзотическим  животным  КемГУ, понемногу приходит в себя. Так как птица была очень слабая, орнитологи не рискнули  давать ей  наркоз. Кости, насколько  было возможно, совместили, зафиксировали  повязкой. Сейчас  крыло срастается. Лечат и последствия черепно-мозговой травмы. Но в дикой природе неясыть уже не выживет. Придётся  оставить её в центре.  


Тэги: Кемерово, сова, животные
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