В Кемерове снесли незаконный киоск

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В столице Кузбасса снесли торговый павильон, который был установлен без необходимых документов. Владельцу киоска на Кузнецком проспекте, было сказано, убрать строение ещё в июне 2015-го года. За это время состоялся суд, который суд оставил решение городских властей в силе. В итоге объект был демонтирован. Хозяин заведения должен компенсировать бюджету все затраты, связанные с этими работами. В областном центре нашли ещё больше двух десятков таких незаконных торговых точек. Сейчас их отключают от источников электропитания, а снести планируют уже к началу апреля.

Александр Зворыгин, начальник отдела муниципального земельного контроля: «Собственнику нестационарного торгового павильона было предложено демонтировать в двухнедельный срок самостоятельно. Он проигнорировал наши требования. На демонтаж данного павильона было потрачено 28 тысяч. Работа будет продолжена.В настоящее время признано незаконно остановлено порядка 27 торговых павильонов».













