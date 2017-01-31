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В Кузбассе устанавливают пожарные извещатели

31 Янв. 2017, 17:40
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Обезопасить себя и своё жильё можно с помощью специальных датчиков.Сегодня в столице Кузбасса в рамках региональной акции «Безопасный дом» началась установка таких приборов многодетным семьям. Все расходы  на себя берёт областной бюджет.  Даже если в здании небольшое задымление они начинают издавать громкие звуки, а также отправляют смс-сообщения на телефоны хозяев и на пульт пожарной охраны. Это позволит оперативно преступить к тушению возгорания.

 

 

                                                         


Михаил Тепло, госудраственынй инспектор по пожарному надзору: «Мы устанавливаем автономные дымовые извещатели нового поколения. Батареи хватит на 3 года работы, в режиме рассылки. Требует небольших материальных затрат, в лице ежемесячного перезапроса, что он исправен. Это рассылка смс, в районе 6 рублей в месяц. Данная акция проходит впервые в Кемерове, планируется 2117 пожарных  извещателей» 

Михаил Тепло, госудраственынй инспектор по пожарному надзору: «Мы устанавливаем автономные дымовые извещатели нового поколения. Батареи хватит на 3 года работы, в режиме рассылки. Требует небольших материальных затрат, в лице ежемесячного перезапроса, что он исправен. Это рассылка смс, в районе 6 рублей в месяц. Данная акция проходит впервые в Кемерове, планируется 2117 пожарных  извещателей» 


Тэги: Кузбасс, пожары, извещатели
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