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В Кузбассе ужесточились меры борьбы с должниками за "коммуналку"

31 Янв. 2017, 17:43
62 просмотра

Начать новый год без долгов решили жители Ленинска – Кузнецкого, Мысков, Осинников и Тайги. Там сборы за коммунальные услуги превышают больше ста процентов. Но есть и должники. Неплательщикам вручили почти 600 тысяч уведомлений о необходимости погасить долги. На сегодняшний день за коммунальные услуги жители Кузбасса должны около трёх миллионов рублей. 

    


Ирина Гайденко, руководитель государственной жилищной инспекции Кемеровской области: «Лучшие показатели были достигнуты в Ленинске-Кузнецком – 118%. Наихудшие показатели в Кемерове – менее 100%. Хотела бы напомнить гражданам, что плату необходимо вносить своевременно, до 10 числа месяца следующего за отчетным. Иначе, ограничение в оказании коммунальных услуг, за просрочку в 2 месяца. Одного предупреждения сейчас достаточно. Кроме того, у нас с прошлого года упрощена система претензионная. Судебные органы могут рассматривать дела в отсутствии двух сторон, при наличии документарного подтверждения.  Кроме того, судебные приставы при решении судебном могут снимать, либо блокировать счета должников».  


Тэги: Ирина Гайденко, ЖКХ, должники
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