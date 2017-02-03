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Родные погибшей 12-летней новокузнечанки собирают деньги на похороны

2 Фев. 2017, 12:26
5683 просмотра

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что после долгих и трудных поисков тело новокузнецкой школьницы Виктории Реймер подняли из штрека на поверхность. Мужчине, который подозревается в убийстве, предъявили обвинение.

Родственники девочки сообщили в соцсетях о том, что открыт сбор денег на похороны.  

- Уважаемые жители нашего города и других городов, спасибо всем кто участвовал в поисках моей сестры. Нужна помощь в сборе средств на похороны Виктория Реймер, помогите кто чем может, - написала пост в «Одноклассниках» сестра Вики Алёна Леушкина. Реквизиты можно уточнить по ссылке

Виктория Реймер пропала 26 января, её поисками занимались полицейские, спасатели, следователи и волонтёры.   


Тэги: Вика Реймер, Новокузнецк
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