Родные погибшей 12-летней новокузнечанки собирают деньги на похороны

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что после долгих и трудных поисков тело новокузнецкой школьницы Виктории Реймер подняли из штрека на поверхность. Мужчине, который подозревается в убийстве, предъявили обвинение.

Родственники девочки сообщили в соцсетях о том, что открыт сбор денег на похороны.

- Уважаемые жители нашего города и других городов, спасибо всем кто участвовал в поисках моей сестры. Нужна помощь в сборе средств на похороны Виктория Реймер, помогите кто чем может, - написала пост в «Одноклассниках» сестра Вики Алёна Леушкина. Реквизиты можно уточнить по ссылке.

Виктория Реймер пропала 26 января, её поисками занимались полицейские, спасатели, следователи и волонтёры.