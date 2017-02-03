Кузбасс вспоминает оборону Сталинграда

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Сегодня в России отмечают день воинской славы. В феврале 1943-го советские войска разгромили фашистов. Оборона Сталинграда длилась 200 дней. Это была крупнейшая битва в ходе Второй мировой войны. Сегодня в городах и районах состоятся митинги. И сегодня в Кузбассе по распоряжению областных властей награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» начали выплачивать единовременную денежную выплату. Деньги получат почти 300 человек.



