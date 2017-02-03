Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
3 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кузбассе станет больше заповедных уголков

2 Фев. 2017, 14:29
93 просмотра

Кузбасским предприятиям предложили взять шефство над заповедными уголками области. О реализации проекта «Усынови заказник» рассказали на пресс-конференции в Кемерове накануне. Сегодня в Кузбассе двадцать одна территория носит статус особо охраняемых зон, три из них - федерального значения. Это  более 15% площади всего региона. Ещё 200 территорий - в числе кандидатов на попадание в список. Что позволит запретить ведение любой хозяйственной деятельности и тем самым сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие нашей природы.

 

Елена Жидкова, заместитель губернатора: «В этот годы мы должны сделать особо много работы, которая позволит и людям узнать какие территории у нас являются особо охраняемыми природными территориями, также привлечь внимание общественности к их проблемам, ну и, конечно, ознакомить детей, которые должны знать, что они живут рядом с такими уникальными территориями». 

Также на пресс-конференции рассказали детали вопиющего случая, который произошёл накануне в Тисульском районе. Во время рейда в лесу  за разделкой туши косули обнаружили двух  мужчин. Они попытались скрыться. Причём, у одного из них было оружие.

Павел Степанов начальник департамента по охране объектов животного мира: «Наши сотрудники стали преследовать вооружённого человека. Его задержали. Вызвали на место полицию. Ну и в ходе распутывания всех следов.  Было обнаружено 7 незаконно убитых косуль. Материалы переданы в органы внутренних дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела». 


Тэги: Кузбасс, природа, заповедники, Елена Жидкова
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица