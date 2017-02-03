В Кузбассе станет больше заповедных уголков

Кузбасским предприятиям предложили взять шефство над заповедными уголками области. О реализации проекта «Усынови заказник» рассказали на пресс-конференции в Кемерове накануне. Сегодня в Кузбассе двадцать одна территория носит статус особо охраняемых зон, три из них - федерального значения. Это более 15% площади всего региона. Ещё 200 территорий - в числе кандидатов на попадание в список. Что позволит запретить ведение любой хозяйственной деятельности и тем самым сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие нашей природы.

Елена Жидкова, заместитель губернатора: «В этот годы мы должны сделать особо много работы, которая позволит и людям узнать какие территории у нас являются особо охраняемыми природными территориями, также привлечь внимание общественности к их проблемам, ну и, конечно, ознакомить детей, которые должны знать, что они живут рядом с такими уникальными территориями».

Также на пресс-конференции рассказали детали вопиющего случая, который произошёл накануне в Тисульском районе. Во время рейда в лесу за разделкой туши косули обнаружили двух мужчин. Они попытались скрыться. Причём, у одного из них было оружие.

Павел Степанов начальник департамента по охране объектов животного мира: «Наши сотрудники стали преследовать вооружённого человека. Его задержали. Вызвали на место полицию. Ну и в ходе распутывания всех следов. Было обнаружено 7 незаконно убитых косуль. Материалы переданы в органы внутренних дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела».