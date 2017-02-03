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Синоптики Кузбасса дали прогноз на первые февральские выходные

2 Фев. 2017, 17:02
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Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки погода в регионе ожидается переменчивой, усилится ветер и пройдёт снег. Так, днём в пятницу столбик термометра будет на отметках ...-3...-8, подует юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду, возможен снег. В ночные часы ... -9...-14, при прояснениях до ...-23.

         

 В субботу прогнозируется ...-2...-7, местами ...-12, но затем похолодает до ...-14...-19, а  при прояснениях  температура опустится до ...-24. Также стоит ждать усиление ветра до 22 метров в секунду, местами снег и метели.

  Днём в воскресенье днем около ...-15, но потом станет холодно. Ветер подует западный с порывами до 15 метров в секунду, возможен снег. 

- Ночью температура понизится до ...-17...-22, местами до ...-27. В понедельник днем ... -12...-17, в ночь на вторник 25-30 мороза, - сообщили в Кемеровском Гидрометцентре. 


Тэги: Кузбасс, погода, февраль
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