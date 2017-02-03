Мэр Кемерова обсудил с ветеранами патриотическое воспитание

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Кемеровский градоначальник провёл встречу с ветеранами, об этом Илья Середюк сообщил на своей странице в социальной Сети. Он отметил, что принято решение постоянно общаться и поднимать темы, которые важны для старшего поколения.

- Сегодня говорили о патриотическом воспитании молодёжи. Традиционно ветераны активно участвуют в подготовке Дня Победы, Дня города, Дня шахтёра. И справедливо утверждение, что патриотическое воспитание должно быть системным и творческим процессом, - рассказал глава областной столицы.



