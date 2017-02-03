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В Кемерове обсудили вопросы экологии

3 Фев. 2017, 14:26
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Пути решения проблем  охраны окружающей среды обсудили участники заседания редакционной коллегии газеты «Эковек».  Напомню,  2017-й   объявлен в России годом экологии.  Кроме того, недавно вступили  в силу сразу несколько  экологических норм, которые касаются выбросов в атмосферу  не полезных веществ и  обращений с отходами. Эти и другие  темы  обсудили  экологи, представители промышленных  организаций и депутаты.  Экологическое  издание  также было отмечено почетной  грамотой  депутата Госдумы, - за грамотное освещение  актуальных  вопросов  охраны окружающей среды.

 

 

 

 

 

    

Александр Фокин, депутат Государственной Думы: «Мы должны  ликвидировать все технологии, которые практически  устарели, это 19, 20 век и даже  некоторые 21, которые только были внедрены, но почему-то оказались  неэффективными. Сегодня вопросы экологии в стране, а тем более, для Кузбасса  это особая тема, они определяются тем, что кроме  технологий  новых, которые мы должны внедрить, мы должны решить вопросы, конечно, с отходами. И, конечно, вопросы , связанные  с реализацией  и этого закона  они требуют профессиональных знаний, навыков, понимания, как  это  должно быть».  


Тэги: Кемерово, экология, Александр Фокин
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