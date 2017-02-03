В Кемерове обсудили вопросы экологии

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Пути решения проблем охраны окружающей среды обсудили участники заседания редакционной коллегии газеты «Эковек». Напомню, 2017-й объявлен в России годом экологии. Кроме того, недавно вступили в силу сразу несколько экологических норм, которые касаются выбросов в атмосферу не полезных веществ и обращений с отходами. Эти и другие темы обсудили экологи, представители промышленных организаций и депутаты. Экологическое издание также было отмечено почетной грамотой депутата Госдумы, - за грамотное освещение актуальных вопросов охраны окружающей среды.

Александр Фокин, депутат Государственной Думы: «Мы должны ликвидировать все технологии, которые практически устарели, это 19, 20 век и даже некоторые 21, которые только были внедрены, но почему-то оказались неэффективными. Сегодня вопросы экологии в стране, а тем более, для Кузбасса это особая тема, они определяются тем, что кроме технологий новых, которые мы должны внедрить, мы должны решить вопросы, конечно, с отходами. И, конечно, вопросы , связанные с реализацией и этого закона они требуют профессиональных знаний, навыков, понимания, как это должно быть».



