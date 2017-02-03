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В Белове должникам за ЖКУ ставят заглушки на унитазы

3 Фев. 2017, 14:36
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В Белове сотрудники коммунальной службы сегодня используют все способы, чтобы заставить должников рассчитаться за коммунальные услуги. Тех, кто не платит, наказывают, а тех, кто своевременно вносит платежи, поощряют. Рассказывает Анастасия Уланова.

                                                          


Жильцы этого дома игнорировали предупреждения коммунальщиков погасить долги. Теперь им придётся пожертвовать бытовым комфортом – полноценно пользоваться канализацией уже не получится, а вопрос с задолженностью решать придётся быстрее. 

Андрей Стреминский, работник управляющей компании: «Я думаю, если в туалет некуда сходить, то пойдёшь платить за квартиру. Сегодня у нас в посёлке ограничивается по водоотведению две квартиры, у которых общая задолженность составляет порядка 138 тысяч рублей. Ограничение водоотведения, мы думаем, что эта будет процедура эффективной.

К таким кардинальным мерам коммунальщики прибегают, конечно, не сразу. Сначала пытаются договориться по-хорошему и давят на совесть листовками позора, обращаются в суды, действуют через работодателей. Только потом в ход идут - заглушки на трубы. Перекрытая канализация – крайний метод воздействия. Жесткий, зато эффективный!

Валерий Береснев, руководитель управляющей компании: « Если мы во время производим оплату, то соответственно и наши предприятия имеют возможность и вовремя ремонты производить и содержать в чистоте и в технически исправном состоянии жилые наши дома, и прилегающие территории, вовремя платить и налоги, и заработную плату выплачивать своим сотрудникам».

А вот Беловчан, которые долгов не накапливают, коммунальщики поощрят, разыграв между ними призы.   

Алексей Засыпкин, директор центра коммунальных платежей: «Призы у нас разнообразные – это чайники, утюги, мультиварка, мясорубки, то есть бытовая техника, которая облегчает труд и жизнедеятельность».



 


Тэги: Белово, заглушки, ЖКУ, долги
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